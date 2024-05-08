Зрадник Карякін — про інавгурацію: Відчув бажання Путіна здобути перемогу

Джерело - Чемпіон.

Колишній український шахіст Сергій Карякін, який змінив громадянство на російське у 2009 році та активно підтримує окупацію України, під час інавгурації "відчув" бажання очільника Російської Федерації Владіміра Путіна розвивати сильну Росію, щоб здобути перемогу.

Його слова наводить російське пропагандистське видання "Матч ТВ".

"Захід, пов'язаний з інавгурацією Володимира Володимировича, був дуже масштабним. Було приємно, що така величезна кількість людей згуртувалася навколо нього. Слова, сказані Путіним, теж були важливими, я відчув його бажання продовжити розвивати сильну Росію, щоб здобути перемогу. Так, ми від нього це чули не раз, але в цей день було особливо приємно почути про майбутню перемогу ще раз. На мій погляд, все пройшло просто чудово", – сказав український зрадник.

У вівторок, 7 травня, в Кремлі відбулася церемонія інавгурації глави Росії Путіна. Шахіст Сергій Карякін входив до списку його довірених осіб на так званих виборах, але не з'явився на святкування.

У віці 12 років і 211 днів учасник матчу за звання чемпіона світу з шахів 2016 року Карякін став наймолодшим гросмейстером в історії. У 2021 році цей рекорд побив американець індійського походження Абхіманью Мішра.

Раніше Сергій відвідав окуповану Авдіївку. Також зрадник України називав дії російської армії "благородними".

Нагадаємо, ексчемпіон світу з шахів, українець Руслан Пономарьов вважає, що Міжнародну федерацію шахів нині контролює Росія, а також міркує над тим, щоб залишити родину в Іспанії та поїхати воювати.