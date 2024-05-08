Зрадник Карякін — про інавгурацію: Відчув бажання Путіна здобути перемогу

Головне
"Ми перейшли в сусідню кімнату, через 15 секунд у попереднє місце прилетіла міна": звичайний маркетолог став на захист України, а після поранення віднайшов нові сенси життя у спорті
Сьогодні 06:30 296
Коломойському оголосили про підозру в організації замовного вбивства
Сьогодні 11:54 123
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 11:16 1230
Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації
Сьогодні 01:27 11215 9
Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 7345
Степаненко та Ярмоленко проведуть матч життя: ключові протистояння в сутичці Шахтаря з Динамо
Вчора 22:57 438
Забарний претендує на звання найкращого гравця сезону в Борнмуті
Вчора 21:06 322
Стародубцева поступилась американці українського походження у фіналі кваліфікації Рима
Вчора 20:34 547
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями
Вчора 19:30 5352
Мілан здобув неймовірну перемогу в спринті на 4 етапі Джиро д’Італія-2024
Вчора 18:37 2972
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 630
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 383
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 630
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 1000
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1048

Зрадник Карякін — про інавгурацію: Відчув бажання Путіна здобути перемогу

Сьогодні 11:45 109 0
Зрадник Карякін — про інавгурацію: Відчув бажання Путіна здобути перемогу
#Руслан Пономарьов, #Сергій Карякін

Джерело - Чемпіон.

Колишній український шахіст Сергій Карякін, який змінив громадянство на російське у 2009 році та активно підтримує окупацію України, під час інавгурації "відчув" бажання очільника Російської Федерації Владіміра Путіна розвивати сильну Росію, щоб здобути перемогу.

Його слова наводить російське пропагандистське видання "Матч ТВ".

"Захід, пов'язаний з інавгурацією Володимира Володимировича, був дуже масштабним. Було приємно, що така величезна кількість людей згуртувалася навколо нього.

Слова, сказані Путіним, теж були важливими, я відчув його бажання продовжити розвивати сильну Росію, щоб здобути перемогу.

Так, ми від нього це чули не раз, але в цей день було особливо приємно почути про майбутню перемогу ще раз. На мій погляд, все пройшло просто чудово", – сказав український зрадник.

У вівторок, 7 травня, в Кремлі відбулася церемонія інавгурації глави Росії Путіна. Шахіст Сергій Карякін входив до списку його довірених осіб на так званих виборах, але не з'явився на святкування.

У віці 12 років і 211 днів учасник матчу за звання чемпіона світу з шахів 2016 року Карякін став наймолодшим гросмейстером в історії. У 2021 році цей рекорд побив американець індійського походження Абхіманью Мішра.

Раніше Сергій відвідав окуповану Авдіївку. Також зрадник України називав дії російської армії "благородними"

Нагадаємо, ексчемпіон світу з шахів, українець Руслан Пономарьов вважає, що Міжнародну федерацію шахів нині контролює Росія, а також міркує над тим, щоб залишити родину в Іспанії та поїхати воювати.

Коментарі ()
Популярне зараз
Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів 7345
Визначилися всі суперники України U-18 на ЧС-2025 у дивізіоні 1А Визначилися всі суперники України U-18 на ЧС-2025 у дивізіоні 1А 4762
Льюїс змінив думку щодо Усика Льюїс змінив думку щодо Усика 10772
IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі 18312
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями 5352
Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації 11215 9
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100790
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 49266 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 341604 9
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58526 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14371
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 109034