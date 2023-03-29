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Зрадник України Карякін назвав дії російської армії благородними - ВІДЕО

Обережно, це бридко слухати
Сьогодні 14:33 Андрій Дунець 89 0
Зрадник України Карякін назвав дії російської армії благородними - ВІДЕО
#війна, #Сергій Карякін

Джерело - восхищённый болгарин.

Колишній український шахіст Сергій Карякін, який у 2009 році прийняв російське громадянство, став гостем пропагандистського токшоу, на якому поширив нісенітницю про манеру ведення війни армією агресора.

"Ми ніколи не ведемо війну терористичними методами і не вбиваємо мирних жителів", - сказав, зокрема, Карякін.

Відео

З перших днів повномасштабного вторгнення росії (терористичної країни) Карякін публічно підтримував його, за що потім отримав дискваліфікацію від Міжнародної федерації шахів.

Нагадаємо, що ім'я Сергія Карякіна, який народився у Сімферополі у 1990-му, було внесено в Книгу рекордів Гіннеса як наймолодшого гросмейстера у світі - йому було тоді неповних 13 років. У складі збірної України Карякін вигравав Шахову олімпіаду-2004.

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