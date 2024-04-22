Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію

Джерело - Чемпіон.
Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike - HLTV - опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.
Європейський склад Faze зберіг першу сходинку. Друге місце зберігає українська команда Natus Vincere, яка виграла перший Мейджор-турнір з оновленої гри, а третіми залишається європейський склад MOUZ.
Що ж стосується іншої іменитої української команди Monte, то вони піднялися на одну позицію — 26.
Рейтинг HLTV
(оновлено 22 квітня 2024 року)
1. (1) Faze - 1000
2. (2) Natuse Vincere - 725
3. (3) MOUZ - 612
4. (4) Spirit - 589
5. (5) G2 - 578
6. (6) Vitality - 495
7. (7) Eternal Fire - 313
8. (8) Cloud9 - 268
9. (9) Heroic - 235
10 (10) Virtus Pro - 230
...
26. (27) Monte - 74
59. (59) B8 - 19
66. (67) Blessed - 19
67. (79) Passion UA - 19
83. (91) ECF 14
Склад української команди NAVI Junior з Dota 2 обіграв MOUZ у гранд-фіналі турніру European Pro League Season 17.