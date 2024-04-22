Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію

Джерело - Чемпіон.

Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike - HLTV - опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.

Європейський склад Faze зберіг першу сходинку. Друге місце зберігає українська команда Natus Vincere, яка виграла перший Мейджор-турнір з оновленої гри, а третіми залишається європейський склад MOUZ.

Що ж стосується іншої іменитої української команди Monte, то вони піднялися на одну позицію — 26.

Рейтинг HLTV

(оновлено 22 квітня 2024 року)

1. (1) Faze - 1000

2. (2) Natuse Vincere - 725

3. (3) MOUZ - 612

4. (4) Spirit - 589

5. (5) G2 - 578

6. (6) Vitality - 495

7. (7) Eternal Fire - 313

8. (8) Cloud9 - 268

9. (9) Heroic - 235

10 (10) Virtus Pro - 230

...

26. (27) Monte - 74

59. (59) B8 - 19

66. (67) Blessed - 19

67. (79) Passion UA - 19

83. (91) ECF 14

Склад української команди NAVI Junior з Dota 2 обіграв MOUZ у гранд-фіналі турніру European Pro League Season 17.