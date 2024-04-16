Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче

Джерело - Чемпіон.

Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike - HLTV - опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2.

Європейський склад Faze зберіг першу сходинку. Друге місце після перемоги на PGL Major Copenhagen 2024 зберігає українська команда Natus Vincere, а на третю позицію піднявся європейський склад MOUZ.

Що ж стосується Monte, то вони продовжують своє різке падіння. Після оголошення нового складу українці вже опустилися на 27 сходинку. Це найгірший результат команди з квітня 2023 року.

Рейтинг HLTV

(оновлено 15 квітня 2024 року)

1. (1) Faze - 1000

2. (6) Natuse Vincere - 699

3. (5) MOUZ - 623

4. (4) Spirit - 587

5. (6) G2 - 579

6. (3) Vitality - 505

7. (8) Eternal Fire - 316

8. (7) Cloud9 - 308

9. (10) Heroic - 245

10 (9) Virtus Pro - 225

...

27. (24) Monte - 79

59. (47) B8 22

67. (60) Blessed - 19

79. (92) Passion UA - 17

91. (88) ECF 14

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