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Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче

Сьогодні 15:51 9597 0
Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче
#Navi, #Монте, #Passion UA

Джерело - Чемпіон.

Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike - HLTV - опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2.

Європейський склад Faze зберіг першу сходинку. Друге місце після перемоги на PGL Major Copenhagen 2024 зберігає українська команда Natus Vincere, а на третю позицію піднявся європейський склад MOUZ.

Що ж стосується Monte, то вони продовжують своє різке падіння. Після оголошення нового складу українці вже опустилися на 27 сходинку. Це найгірший результат команди з квітня 2023 року.

 Рейтинг HLTV

(оновлено 15 квітня 2024 року)
1. (1) Faze - 1000
2. (6) Natuse Vincere - 699
3. (5) MOUZ - 623
4. (4) Spirit - 587
5. (6) G2 - 579
6. (3) Vitality - 505
7. (8) Eternal Fire - 316
8. (7) Cloud9 - 308
9. (10) Heroic - 245
10 (9) Virtus Pro - 225
...
27. (24) Monte - 79
59. (47) B8 22
67. (60) Blessed - 19
79. (92) Passion UA - 17
91. (88) ECF 14

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