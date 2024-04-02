Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння

Джерело - Чемпіон.

HLTV опублікував оновлений рейтинг команд з кіберспортивної гри Counter-Strike 2.

Європейський склад Faze зберіг першу сходинку. А ось на друге місце після перемоги на PGL Major Copenhagen 2024 піднялася українська команда Natus Vincere, обігнавши російську організацію Spirit, яке тепер третя у рейтингу.

Що ж стосується Monte то вони продовжують своє різке падіння. Після оголошення нового складу команда зіграла три поєдинки проти організацій, які суттєво нижче в рейтингу, і програла два з них. Тепер вони на 22 місці, вперше з травня 2023 року поза топ-20.

Рейтинг HLTV

(оновлено 1 квітня 2024 року)

1. (1) Faze - 939

2. (6) Natuse Vincere - 757

3. (2) Spirit - 701

4. (3) Vitality - 655

5. (5) G2 - 546

6. (4) MOUZ - 541

7. (10) Cloud9 - 393

8. (11) Eternal Fire - 325

9 (7) Virtus Pro - 291

10. (8) Falcons - 239

...

22. (17) Monte - 88

45. (83) B8 29

85. (87) ECF 13

89. (137) Blessed - 12

99. (98) Passion UA - 10

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