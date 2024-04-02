Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння

Джерело - Чемпіон.
HLTV опублікував оновлений рейтинг команд з кіберспортивної гри Counter-Strike 2.
Європейський склад Faze зберіг першу сходинку. А ось на друге місце після перемоги на PGL Major Copenhagen 2024 піднялася українська команда Natus Vincere, обігнавши російську організацію Spirit, яке тепер третя у рейтингу.
Що ж стосується Monte то вони продовжують своє різке падіння. Після оголошення нового складу команда зіграла три поєдинки проти організацій, які суттєво нижче в рейтингу, і програла два з них. Тепер вони на 22 місці, вперше з травня 2023 року поза топ-20.
Рейтинг HLTV
(оновлено 1 квітня 2024 року)
1. (1) Faze - 939
2. (6) Natuse Vincere - 757
3. (2) Spirit - 701
4. (3) Vitality - 655
5. (5) G2 - 546
6. (4) MOUZ - 541
7. (10) Cloud9 - 393
8. (11) Eternal Fire - 325
9 (7) Virtus Pro - 291
10. (8) Falcons - 239
...
22. (17) Monte - 88
45. (83) B8 29
85. (87) ECF 13
89. (137) Blessed - 12
99. (98) Passion UA - 10
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