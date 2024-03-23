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Український велосипедист потрапив в аварію на етапі Coppi e Bartali

Сьогодні 21:51 152 0
Український велосипедист потрапив в аварію на етапі Coppi e Bartali
#Андрій Пономар

Джерело - Чемпіон.

Український велосипедист Андрій Пономар потрапив в аварію на фінальному етапі багатоденної велогонки Coppi e Bartali. Спортсмен був доставлений до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба команди українця Team corratec - Vini Fantini.

"Не пощастило в кінці нашого Coppi e Bartali. Пономар розбився, знаходячись в першій групі, та був доставлений в лікарню" - йдеться у заяві Team corratec - Vini Fantini.

Велогонка Coppi e Bartali відбувалася з 19 по 23 березня в Італії. Найкращим результатом 21-річного українця стало 28 місце на другому етапі гонки. Відставання від лідера склало 12 секунд.

Оскільки Пономар не зміг закінчити етап, то не потрапив до фінальної класифікації перегонів.

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