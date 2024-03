Український велосипедист потрапив в аварію на етапі Coppi e Bartali

Український велосипедист Андрій Пономар потрапив в аварію на фінальному етапі багатоденної велогонки Coppi e Bartali. Спортсмен був доставлений до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба команди українця Team corratec - Vini Fantini.

Si chiude nella sfortuna la nostra #CoppiEBartali. Una caduta estromette Andrii Ponomar, che è stato trasportato in ospedale



Bad luck at the end of our Coppi e Bartali. Ponomar crashed while he was in the first group and was transported to the hospital#YoungWildAndFree