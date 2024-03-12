Рейтинг HLTV: NAVI втрималися в топ-10 команд світу

Джерело - Чемпіон.
HLTV опублікував оновлений рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2.
Європейський склад Faze зберіг першу сходинку. Другою залишилася французька організація Vitality. Трійку замикає російська команда Spirit, яка впевнено виграла турнір IEM Katowice.
Українська команда NAVI повернулася до топ-5 рейтингу, а Monte опустилися на 15-ту сходинку.
Рейтинг HLTV
(оновлено 11 березня 2024 року)
1. (1) Faze - 956
2. (3) Spirit - 751
3. (2) Vitality - 683
4. (4) MOUZ - 544
5. (5) G2 - 460
6. (6) Natuse Vincere - 462
7. (7) Virtus Pro - 404
8. (8) Falcons - 336
9. (10) ENCE - 264
10. (9) Cloud9 - 297
...
17. (12) Monte - 193
83. (76) B8 13
93. (111) ex-ENEIDA - 11
98. (125) Passion UA - 11
126. (94) ESC - 7
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