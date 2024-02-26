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Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу

Monte опустилися на 15-ту сходинку рейтингу
Сьогодні 20:20 1178 0
Рейтинг HLTV: NAVI повернулися до топ-5 команд світу
#Navi, #Монте

Джерело - Чемпіон.

HLTV опублікував оновлений рейтинг команди з кіберспортивної гри CS 2.

Європейський склад Faze зберіг першу сходинку. Другою залишилася французька організація Vitality. Трійку замикає російська команда Spirit, яка впевнено виграла турнір IEM Katowice.

Українська команда NAVI повернулася до топ-5 рейтингу, а Monte опустилися на 15-ту сходинку.

 Рейтинг HLTV

(оновлено 26 лютого 2024 року)
1. (1) Faze - 956
2. (2) Vitality - 751
3. (3)Spirit - 683
4. (4) MOUZ - 544
5. (6) Natuse Vincere - 462
6. (5) G2 - 460
7. (7) Virtus Pro - 404
8. (8) Falcons - 336
9.  (9) Cloud9 - 297
10. (10) ENCE - 264
...
15. (12) Monte - 193
76. (77) B8 13
94. (95) ESC - 10
111. (112) ex-ENEIDA - 9
125. (126) Passion UA - 7

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