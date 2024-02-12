Рейтинг HLTV: NAVI та Monte втратили позиці

Новим лідером став європейський склад Faze

Джерело - Чемпіон.

HLTV опублікував оновлений рейтинг команди з кіберспортивної гри CS 2.

Новим лідером став європейський склад Faze. На друге місце опустилася французька організація Vitality. У топ-3 піднялася російська команда Spirit, яка впевнено виграла турнір IEM Katowice.

Українські команди втратили кілька позицій. NAVI опустилися з 3-ої сходинки на 6, а Monte з 9 - на 10-ту.

Рейтинг HLTV

(оновлено 12 лютого 2024 року)

1. Faze - 975

2. Vitality - 759

3. Spirit - 634

4. MOUZ - 506

5. G2 - 445

6. Natuse Vincere - 431

7. Falcons - 399

8. Virtus Pro 352

9. Complexity - 267

10. Monte - 263

...

83. ex-ENEIDA - 12

92. B8 - 11

95. ESC - 11

124. Passion UA - 8

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