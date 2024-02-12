Рейтинг HLTV: NAVI та Monte втратили позиці

Джерело - Чемпіон.
HLTV опублікував оновлений рейтинг команди з кіберспортивної гри CS 2.
Новим лідером став європейський склад Faze. На друге місце опустилася французька організація Vitality. У топ-3 піднялася російська команда Spirit, яка впевнено виграла турнір IEM Katowice.
Українські команди втратили кілька позицій. NAVI опустилися з 3-ої сходинки на 6, а Monte з 9 - на 10-ту.
Рейтинг HLTV
(оновлено 12 лютого 2024 року)
1. Faze - 975
2. Vitality - 759
3. Spirit - 634
4. MOUZ - 506
5. G2 - 445
6. Natuse Vincere - 431
7. Falcons - 399
8. Virtus Pro 352
9. Complexity - 267
10. Monte - 263
...
83. ex-ENEIDA - 12
92. B8 - 11
95. ESC - 11
124. Passion UA - 8
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