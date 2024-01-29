Наві піднялися до трійки найкращих команд світу з CS 2

Джерело - Чемпіон.
HLTV опублікував оновлений рейтинг команди з кіберспортивної гри CS 2.
Лідером залишається французька організація Vitality. Другими є Faze, трійку замикає українська організація Natus Vincere.
До топ-10 також входить українська команда Monte, яка розташувалася на 9 сходинці.
Рейтинг HLTV
(оновлено 29 січня 2024 року)
1. Vitality - 973
2. Faze - 943
3. Natus Vincere - 438
4. Virtus pro - 425
5. MOUZ - 414
6. G2 - 375
7. Complexity - 294
8. Cloud 9 - 283
9. Monte - 267
10. FURIA - 244
...
80. B8 - 14
96. ESC - 11
115. Passion UA - 9
122. ENEIDA - 9
Раніше NAVI перемогли G2 і вийшли на BLAST Premier Spring Final 2024.
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