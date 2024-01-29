Наві піднялися до трійки найкращих команд світу з CS 2

До топ-10 також входить українська команда Monte

Джерело - Чемпіон.

HLTV опублікував оновлений рейтинг команди з кіберспортивної гри CS 2.

Лідером залишається французька організація Vitality. Другими є Faze, трійку замикає українська організація Natus Vincere.

До топ-10 також входить українська команда Monte, яка розташувалася на 9 сходинці.

Рейтинг HLTV

(оновлено 29 січня 2024 року)

1. Vitality - 973

2. Faze - 943

3. Natus Vincere - 438

4. Virtus pro - 425

5. MOUZ - 414

6. G2 - 375

7. Complexity - 294

8. Cloud 9 - 283

9. Monte - 267

10. FURIA - 244

...

80. B8 - 14

96. ESC - 11

115. Passion UA - 9

122. ENEIDA - 9

Раніше NAVI перемогли G2 і вийшли на BLAST Premier Spring Final 2024.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!