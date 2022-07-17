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Любченко здобув золоту медаль Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 19:56 286 0
Любченко здобув золоту медаль Всесвітніх ігор-2022
#Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Ігор Любченко став чемпіоном Всесвітніх ігор-2022 з Муей Тай у ваговій категорії до 63,5 кг.

У надважкому фіналі українець роздільним рішенням суддів переміг тайця Вирасака Чарахаджада (29:29).

Таким чином 29-річний одесит захистив титул, здобутий 5 років тому у Вроцлаві.

Анастасія Кулініч виграла золото у ваговвй категорії до 48 кг, а Владислав Микитась став бронзовим призером у ваговій категорії до 57 кг.

Олег Приймачов і Олександр Єфіменко проведуть свої фінальні сутички згодом.

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