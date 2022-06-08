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Верняєв: Вірю, що зможу відвідати рідний український Донецьк

Сьогодні 17:25 52 0
Український гімнаст підтримав ЗСУ
Верняєв: Вірю, що зможу відвідати рідний український Донецьк
#Олег Верняєв

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв вдячний українським військовим.

Про це заявив сам спортсмен.

"Ніколи не втомлююся дякувати нашим військовим. З кожним днем ви наближаєте нашу Перемогу. Це щоденна боротьба за те, що ми любимо і в те, що ми так віримо.

Спасибі за можливість ще раз сказати слова подяки під час благодійності для наших непереможних захисників. Я підтримую вас, будучи в рядах ЗСУ. Вірю в те, що скоро настане мирне небо над головою, і ми спільними зусиллями побудуємо Україну. Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк", - зазначив Верняєв.

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Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

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