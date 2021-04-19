EBC Dnipro переміг Azov Wolves та вийшов вперед у серії

Джерело - Чемпіон.
EBC Dnipro приймали Azov Wolves у рамках третього матчу фінальної серії чемпіонату України з кібербаскетболу.
Господарі здобули упевнену перемогу з рахунком 85:67.
Найкращим гравцем матчу став FabolousFabalo, який набрав 41 очко та зробив 12 асистів
Ця перемога дозволила дніпрянам вийти вперед у серії.
Ukrainian E-Basketball League
Плей-оф, Фінал
EBC Dnipro - Azov Wolves 85:67 (22:19, 17:9, 24:18, 22:21)
Рахунок у серії 2:1
Раніше Ternopil Gaming переміг Lviv Boars та здобув бронзові нагороди чемпіонату України.