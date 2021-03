Джонс: Льюїс може побитися з Нганну. Я не поспішаю

У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 260. У головній події вечору Френсіс Нганну нокаутував Стіпе Міочича в бою за титул UFC у важкій вазі.

Колишній чемпіон UFC Джон Джонс прокоментував цей результат.

It’s OK, Derek can have the fight. No need to rush a great thing. I’ve already had a Hall of Fame career, I’m going to need some bread https://t.co/P3s2tORYjQ