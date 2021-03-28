Нганну нокаутував Міочича та здобув титул UFC у важкій вазі

У Лас-Вегасі завершився турнір UFC 260

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 260.

У головній події вечору Френсіс Нганну нокаутував Стіпе Міочича в бою за титул UFC у важкій вазі.

Основні результати:

Френсіс Нганну (16-3) переміг Стіпе Міочича (20-4) нокаутом у другому раунді;

Тайрон Вудлі (19-7-1) поступився Вісенте Люку (20-7-1) сабмішеном у першому раунді;

Шон О'Меллі (13-1) переміг Томаса Алмейду (21-5) нокаутом у третьому раунді;

Міранда Меверік (9-2) перемогла Джилліан Робертсон (9-6) одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 29-28);

Джеймі Малларкі (13-4) перемогла Хама Уорсі (16-8) нокаутом в першому раунді;

Абубакар Нурмагомедов (16-3-1) переміг Джареда Гудена (17-6) одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27).

Раніше Вайт жорстоко нокаутував росіянина Повєткіна.