Непереможений російський боєць і володар чемпіонського пояса UFC в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов вирішив завершив професійну кар'єру бійця.

Про це заявив сам спортсмен.

"Дайна Вайт, дякую тобі, брат, і всій команді UFC за можливість проявити себе. Ви назавжди змінили життя багатьох завдяки цьому виду спорту. Дана, я ніколи не забуду як ти ставився до мене, мій батько не забув, і мої сини будуть пам'ятати тебе.

Сьогодні була справжня розмова між справжніми чоловіками. Також дякую всій команді, партнерам та всім уболівальників. Сподіваюся, ви приймете моє рішення і зрозумієте мене", - зазначив Хабіб.