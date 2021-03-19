Джерело - Чемпіон.
Непереможений російський боєць і володар чемпіонського пояса UFC в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов вирішив завершив професійну кар'єру бійця.
Про це заявив сам спортсмен.
"Дайна Вайт, дякую тобі, брат, і всій команді UFC за можливість проявити себе. Ви назавжди змінили життя багатьох завдяки цьому виду спорту. Дана, я ніколи не забуду як ти ставився до мене, мій батько не забув, і мої сини будуть пам'ятати тебе.
Сьогодні була справжня розмова між справжніми чоловіками. Також дякую всій команді, партнерам та всім уболівальників. Сподіваюся, ви приймете моє рішення і зрозумієте мене", - зазначив Хабіб.
Переглянути цей допис в Instagram
Дебют Нурмагомедова в UFC відбувся 21 січня 2012 року. Він достроково переміг іранця Камала Шалоруса, застосувавши в третьому раунді задушливий прийом. На рахунку 32-річного росіянина в ММА 29 перемог у 29 боях.
Нагадаємо, Нурмагомедов хоче стати професійним футболістом.