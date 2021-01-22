Мак-Грегор закликав UFC позбавити Хабіба чемпіонського титулу

Росіянина Хабіба Нурмагомедова слід позбавити чемпіонського пояса промоушена.

Про це заявив колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор.

"Нічого, ми його дістанемо і змусимо відновити кар'єру. Але для початку мені потрібно провести бій з Дастіном Пор'є. Це повинен бути претендентський поєдинок. Потім, якщо Хабіб буде як і раніше тікати від нашого бою і від зобов'язань захищати пояс, то його слід позбавити титулу.

Передбачаю, що у нього все-таки відберуть пояс після нашої зустрічі з Пор'є. Мені цікаво, які у нього будуть виправдання після цього", - зазначив Мак-Грегор.