Мак-Грегор закликав UFC позбавити Хабіба чемпіонського титулу

Джерело - BJPenn.
Росіянина Хабіба Нурмагомедова слід позбавити чемпіонського пояса промоушена.
Про це заявив колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор.
"Нічого, ми його дістанемо і змусимо відновити кар'єру. Але для початку мені потрібно провести бій з Дастіном Пор'є. Це повинен бути претендентський поєдинок. Потім, якщо Хабіб буде як і раніше тікати від нашого бою і від зобов'язань захищати пояс, то його слід позбавити титулу.
Передбачаю, що у нього все-таки відберуть пояс після нашої зустрічі з Пор'є. Мені цікаво, які у нього будуть виправдання після цього", - зазначив Мак-Грегор.
Нагадаємо, що Нурмагомедов завершив кар'єру після дострокової перемоги над Джастіном Гетжі на UFC 254. При цьому росіянин досі володіє титулом чемпіона промоушена в легкій вазі.
Раніше, на Мак-Грегора подали багатомільйонний позов.