На Мак-Грегора подали багатомільйонний позов

Бійця звинувачують у зґвалтуванні

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор зіткнувся з багатомільйонним позовом.

Про це повідомляє BJ Penn.

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Йдеться про справу 2018 року, коли ірландця звинуватили в зґвалтуванні, нібито скоєному в Дубліні. Позови подала постраждала і її мати. Остання має до Конора менші претензії.

Представниця спортсмена Карен Кесслер заявила, що справу вже давно вивчено поліцією, причому у співпраці з Мак-Грегором. Кесслер підкреслила, що з бійця були зняті всі звинувачення.