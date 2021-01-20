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На Мак-Грегора подали багатомільйонний позов

Сьогодні 11:47 1006 0
Бійця звинувачують у зґвалтуванні
На Мак-Грегора подали багатомільйонний позов
#Мак-Грегор

Джерело - championat.com.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор зіткнувся з багатомільйонним позовом.

Про це повідомляє BJ Penn.

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Йдеться про справу 2018 року, коли ірландця звинуватили в зґвалтуванні, нібито скоєному в Дубліні. Позови подала постраждала і її мати. Остання має до Конора менші претензії.

Представниця спортсмена Карен Кесслер заявила, що справу вже давно вивчено поліцією, причому у співпраці з Мак-Грегором. Кесслер підкреслила, що з бійця були зняті всі звинувачення.

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