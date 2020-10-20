Білодід вперше змагатиметься в іншій ваговій категорії

Українка відновить сезон у новій ваговій категорії

Джерело - Суспільне.

Наприкінці жовтня у Будапешті відбудеться етап Гранд слему, в якому змагатимуться 459 дзюдоїстів з 69 країн.

Про це повідомляє Суспільне.

Україна буде представлена на змаганнях 11 дзюдоїстами: 6 чоловіків та 5 жінок. Серед інших виступатиме в Будапешті чемпіонка світу та Європи Дар’я Білодід.

Щоправда, вона змагатиметься не в звичній для себе ваговій категорії до 48 кілограмів, а вперше в кар’єрі виступатиме до 52 кілограми. Відповідно, Дар’я отримала не перший номер посіву, а аж 25 (усього в цій ваговій категорії виступатиме 26 атлеток), оскільки в неї немає жодних залікових балів до 52 кілограми.

Першою сіяною на старті в Будапешті у вазі до 52 кілограмів буде француженка Аманді Бушар - другий номер світового рейтингу та бронзова призерка чемпіонату світу-2018 саме у цій ваговій категорії.

У Будапешт не приїхала збірна Японії, представниці якої є лідерками у ваговій категорії до 52 кілограмів.

Повний склад України на турнір в Будапешті

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг), Віталій Шепель (до 90 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Данило Гуцол (до 100 кг)

Жінки: Дар’я Білодід (до 52 кг), Марія Скора (до 57 кг), Алла Радченко (до 57 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг).

Нагадаємо, російський борець дискваліфікований на 4 роки за порушення антидопінгових правил.