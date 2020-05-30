UFC втратить понад 100 мільйонів доларів через коронавірус

Внаслідок заборони на проведення вечорів, UFC втратить понад 100 мільйонів доларів.

Про це заявив Дана Вайт.

"На даний момент величезна проблема всіх видів спорту - це відсутність глядачів на аренах. Ми втратимо в цьому році понад 100 мільйонів доларів. Мені було б набагато простіше сісти і сказати: "Давайте почекаємо, поки все не закінчиться". Чекати завершення пандемії - відмінний варіант для багатьох людей, оскільки зараз немає можливості впустити глядачів", - сказав Вайт.