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UFC втратить понад 100 мільйонів доларів через коронавірус

Сьогодні 14:35 685 0
Про це заявив Дана Вайт
UFC втратить понад 100 мільйонів доларів через коронавірус
#Вайт, #UFC

Джерело - xsport.ua.

Внаслідок заборони на проведення вечорів, UFC втратить понад 100 мільйонів доларів.

Про це заявив Дана Вайт.

"На даний момент величезна проблема всіх видів спорту - це відсутність глядачів на аренах. Ми втратимо в цьому році понад 100 мільйонів доларів. Мені було б набагато простіше сісти і сказати: "Давайте почекаємо, поки все не закінчиться". Чекати завершення пандемії - відмінний варіант для багатьох людей, оскільки зараз немає можливості впустити глядачів", - сказав Вайт.

Нагадаємо, український боєць ММА побив російського блогера.

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