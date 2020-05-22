Продексім визнали переможцем української Екстраліги

Продексім візьме участь в UEFA Futsal Champions League сезону-2020/21

Виконавчий комітет АФУ прийняв рішення вважати сезон-2019/20 в українській Екстралізі завершеним, а переможцем визнали херсонський Продексім.

Про це повідомляє пресслужба АФУ.

Друге місце у турнірній таблиці посів ХІТ (Київ), третім став Ураган (Івано-Франківськ).

Також прийнято рішення зупинити подальше проведення чемпіонату України з футзалу серед команд Першої ліги та вважати його завершеним.

Нагородження призерів обидвох чемпіонатів відбудеться у термін та спосіб, погоджений з клубами.

Раніше, виконком УАФ призупинив всі змагання з футболу та футзалу в Україні