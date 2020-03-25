Участь Росії на Олімпіаді вирішить суд – президент МОК

Джерело - sport.ua.
Через перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік у Росії є шанс оскаржити дискваліфікацію у Спортивному арбітражному суді.
Про це розповів президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
"Чи буде поширюватися відсторонення російських спортсменів на Ігри в Токіо після перенесення їх на рік? Це питання зараз знаходиться в юрисдикції CAS, вони будуть вирішувати.
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Не буду коментувати, триває судовий процес", - сказав Бах.
Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.
Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.