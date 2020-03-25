 Хоркіна про перенесення Олімпіади: Не потрібно було Росію ображати, це Божа кара | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
Мій профіль
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
Сьогодні 10:41 675
Російська депутатка: Не потрібно було Росію ображати, це Божа кара
Сьогодні 09:54 377
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 09:48 7191 2
Ковтун – у символічній збірній туру чемпіонату Білорусі
Вчора 18:42 982
Суд зобов’язав ПриватБанк виплатити 200 млн доларів Суркісам
Вчора 17:59 1625 1
Рафаїлов підтвердив свою відставку із Зорі
Вчора 17:15 1417
Назвали найвисокооплачуванішого футболіста світу
Вчора 16:33 3183
Олімпійські Ігри у Токіо перенесені на 2021 рік
Вчора 14:35 547
WBO перенесла бій Ломаченко - Лопес
Вчора 12:25 2641
Олімпіаду перенесуть на 2021 рік - член МОК
23.03.2020 21:15 514
Блоги
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:41 585
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:48 7189 2
ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка
ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:40 189
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:19 687
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:43 1087
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:15 Футбол Хворий на коронавірус Жезуш - журналістам: Ви повинні були заразитися вірусом 58
10:57 Футбол Лідер Зорі хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії 361
10:41 Теніс Перший тенісист захворів на коронавірус 231
10:41 Блог Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки 675
10:25 Баскетбол Гравець збірної України залишив розташування іспанського клубу 964
10:10 Бокс У збірній Туреччини зафіксовано два випадки коронавірусу 198
09:54 Олімпійські ігри-2020 Російська депутатка: Не потрібно було Росію ображати, це Божа кара 377
09:48 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 7191 2
09:40 Блог ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка 193
09:40 Футбол У трьох гравців французького клубу є симптоми коронавірусу 208
09:25 Бокс Арум: Третій бій Ф'юрі і Вайлдера влітку не відбудеться 247
09:19 Блог Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця 699
09:10 Баскетбол Михайлюк дізнався результат тесту на коронавірус 276
08:55 Футбол У Нігерії викрали двох професійних футболістів 187
08:43 Блог Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 1108
08:40 Футбол Рома бажає викупити контракт ексгравця Шахтаря 775
08:24 Хокей НХЛ може провести плей-оф влітку через скасування Олімпіади 245
08:08 Футбол П'ять гравців англійського клубу захворіли на коронавірус 386
07:25 Футбол Президент Сампдорії: Сезон Серії A потрібно закінчити зараз і забути 435 1
24 Березня 2020
23:55 Футбол Пеле назвав найкращого гравця світу 2196
23:41 Футбол Сімеоне очолив рейтинг найвисокооплачуваніших тренерів світу 1979
23:28 Бокс Вайт викликав на бій Джошуа 1437
23:16 Боротьба Беленюк залишиться у спорті заради Олімпіади 1346 3
22:57 Футбол Білий: Рух зобов’язаний виходити до УПЛ 1474
22:55 RunNews Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон 1507

Російська депутатка: Не потрібно було Росію ображати, це Божа кара

Сьогодні 09:54 377 0
Дворазова олімпійська чемпіонка прокоментувала перенесення Ігор
Російська депутатка: Не потрібно було Росію ображати, це Божа кара
#Олімпіада, #Хоркіна

Джерело - sport-express.ru.

Росія повинна скористатися перенесенням Олімпійських ігор в Токіо на наступний рік і розв'язувати всі питання, що накопичилися.

Про це заявила дворазова олімпійська чемпіонка, депутат Державної Думи, Світлана Хоркіна.

"Виходячи з того, що життя у кожного з нас одна - це рішення правильне. Фінансові або моральні втрати, які можемо ми з вами понести через скасування Олімпійських ігор не варті того, щоб ризикувати здоров'ям величезної кількості людей. І цією ситуацією ми повинні скористатися собі на благо і відпрацювати добре в Спортивному арбітражному суді, з різними міжнародними федераціями, щоб до наступного року розв'язувати свої питання.

При розумінні всієї ситуації, а вона несподівана для всіх, іншого рішення я не бачу. Хоча хтось прийшов до піку своєї форми в цьому році, і як би жорстко я зараз не сказала, але в цьому немає нічого страшного. Значить, підготуємося в 2021 році.

І на мій погляд, це все сталося, тому що не можна було ображати Росію, в тому числі і наших спортсменів. Адже не дарма в нашому гімні співається, що нашу землю зберігає Бог. Зараз розноситься така серйозна і смертельну гидоту по всьому світу, але не треба було влаштовувати ці політичні пересмикування. І на мій погляд, це якесь Боже покарання. А Росія як і раніше готова всім допомагати, тому що розуміємо, що немає нічого сильнішого, ніж всім разом боротися за все хороше: дружбу, дітей, хорошу економіку", - зазначила Хоркіна.

Раніше, російська колишня тенісистка назвала інваліда напівлюдиною.

Нагадаємо, у Росії Ракицький став жертвою расистського скандалу.

Коментарі ()