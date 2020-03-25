Росія повинна скористатися перенесенням Олімпійських ігор в Токіо на наступний рік і розв'язувати всі питання, що накопичилися.

Про це заявила дворазова олімпійська чемпіонка, депутат Державної Думи, Світлана Хоркіна.

"Виходячи з того, що життя у кожного з нас одна - це рішення правильне. Фінансові або моральні втрати, які можемо ми з вами понести через скасування Олімпійських ігор не варті того, щоб ризикувати здоров'ям величезної кількості людей. І цією ситуацією ми повинні скористатися собі на благо і відпрацювати добре в Спортивному арбітражному суді, з різними міжнародними федераціями, щоб до наступного року розв'язувати свої питання.

При розумінні всієї ситуації, а вона несподівана для всіх, іншого рішення я не бачу. Хоча хтось прийшов до піку своєї форми в цьому році, і як би жорстко я зараз не сказала, але в цьому немає нічого страшного. Значить, підготуємося в 2021 році.

І на мій погляд, це все сталося, тому що не можна було ображати Росію, в тому числі і наших спортсменів. Адже не дарма в нашому гімні співається, що нашу землю зберігає Бог. Зараз розноситься така серйозна і смертельну гидоту по всьому світу, але не треба було влаштовувати ці політичні пересмикування. І на мій погляд, це якесь Боже покарання. А Росія як і раніше готова всім допомагати, тому що розуміємо, що немає нічого сильнішого, ніж всім разом боротися за все хороше: дружбу, дітей, хорошу економіку", - зазначила Хоркіна.