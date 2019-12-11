Олімпійський чемпіон з Росії заявив, що спортсменів на допінг саджає держава

Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Денис Панкратов закликав російську державу не втручатися у спортивні справи.

Про це заявив він в інтерв'ю sovsport.ru.

"Світова спільнота вимагає від нас не лише чистоти - вона вимагає, щоб держава вийшла зі спорту. У всьому світі дитина займається спортом, тому що платять батьки. А у нас з дитинства – спецназ готують. Ми знищуємо все навколо.

Приберіть державу зі спорту. Претензії – не окремо до спортсменів. А претензії – до Росії, яка саджає спортсменів на допінг. У нас це йде на державному рівні. Зараз у нас буде чотирирічний бан. Ми самі створили цю ситуацію, тому що вважали себе найрозумнішими і хитрими", - зазначив Панкратов.