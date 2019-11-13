Матч зірок-2019 чемпіонату України відбудеться у Рівному

Джерело - Прес-служба АФУ.
Цього року Матч зірок чемпіонату України з футзалу відбудеться у рівненській ДЮСШ №4 23 грудня.
Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.
Склади конференцій, з яких будуть сформовані збірні команди (10 універсалів та 2 воротарі), виглядають таким чином:
Конференція №1: Енергія (Львів), ІнБев (Житомир), Кардинал-Рівне (Рівне), Ураган (Івано-Франківськ)
Конференція №2: Епіцентр К-Авангард (Одеса), Продексім (Херсон), Сокіл (Хмельницький), ХІТ (Київ), Food Centre-СумДУ (Суми).
Раніше, ІнБев сенсаційно розгромив Ураган.
Нагадаємо, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.