ІнБев сенсаційно розгромив Ураган, Сокіл здолав Енергію. Результати матчів 7 туру Екстра-ліги

Сенсація в Івано-Франківську, закономірний результат у Херсоні

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 7-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд .

Ураган вдома сенсаційно був розгромленим житомирським ІнБевом. Поразкою івано-франківців скористався Продексім, який вдома розгромив аутсайдера ліги і одноосібно очолив турніру таблицю чемпіонату. Сокіл у результативному матчі переграв Енергію, а Кардинал-Рівне привіз три очки з Одеси.

Екстра-ліга. Регулярний чемпіонат з футзалу.

Чоловіки.

7 тур

8 листопада

Епіцентр К-Авангард - Кардинал-Рівне 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Горпинич, 0:2 - 35 Концеба

9 листопада

Ураган - ІнБев 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 12 Моспан, 0:2 - 15 Дзюба, 0:3 Моспан, 1:3 - 35 Микитюк, 1:4 - 37 Бакум, 1:5 - 40 Іванов

Сокіл - Енергія 4:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 23 Сорока, 2:0 - 30 Первєєв, 3:0 - 34 Подлюк, 3:1 - 36 Ременець, 3:2 - 38 Танський, 4:2 - 39 Первеєв, 4:3 - 40 Ременець

10 листопада

Продексім - Food Centre-СумДУ 6:2 (4:1)

Голи: 1:0 - 6 Білоцерківець, 2:0 - 8 Сорокін, 2:1 - 15 Прощенко, 3:1 - 16 Білоцерківець, 4:1 - 17 Сорокін, 5:1 - 25 Білоцерківець, 6:1 - 35 Корсун, 6:2 - 40 Бурдюг

Нагадаємо, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.