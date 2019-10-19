Барком-Кажани взяв реванш у Серця Поділля. Результати других матчів 2 спареного туру Суперліги

Новатор зазнав нищівних поразок у партіях

Джерело - Чемпіон.

Відбулися другі матчі другого спареного туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.

Барком-Кажани взяв реванш за вчорашню поразку у команди Серце Поділля. У інших трьох парах результати перших матчів повторилися.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.

Чоловіки

2 тур, другі матчі, 19 жовтня

Локомотив - Буревісник 3:1 (25:23, 25:20, 19:25, 25:22)

Житичі Житомир - Юракадемія 3:0 (25:17, 25:19, 25:23)

Новатор - МХП-Вінниця 0:3 (8:25, 8:25, 23:25)

Барком-Кажани - Серце Поділля 3:1 (25:19, 21:25, 25:14, 25:23)