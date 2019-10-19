Барком-Кажани взяв реванш у Серця Поділля. Результати других матчів 2 спареного туру Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися другі матчі другого спареного туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.
Барком-Кажани взяв реванш за вчорашню поразку у команди Серце Поділля. У інших трьох парах результати перших матчів повторилися.
Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.
Чоловіки
2 тур, другі матчі, 19 жовтня
Локомотив - Буревісник 3:1 (25:23, 25:20, 19:25, 25:22)
Житичі Житомир - Юракадемія 3:0 (25:17, 25:19, 25:23)
Новатор - МХП-Вінниця 0:3 (8:25, 8:25, 23:25)
Барком-Кажани - Серце Поділля 3:1 (25:19, 21:25, 25:14, 25:23)