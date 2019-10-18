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Локомотив здолав Буревісник. Результати перших матчів 2 спареного туру Суперліги

Вчора 22:24 134 0
МХП-Вінниця і Серце Поділля без очкових втрат
Локомотив здолав Буревісник. Результати перших матчів 2 спареного туру Суперліги
#Локомотив, #Буревісник

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого спареного туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.

Окрасою туру звісно став матч Барком-Кажани - Серце Поділля, переможець якого визначався у п’ятій партії. Перемогу здобули гості. В інших трьох матчах напруженої боротьби не вийшло; лише Буревісник зміг одну партію виграти.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу. 
Чоловіки
2 тур, перші матчі, 18 жовтня

Локомотив - Буревісник 3:1 (25:21, 20:25, 25:22, 25:20)

Житичі Житомир - Юракадемія 3:0 (25:16, 25:17, 25:16)

Новатор - МХП-Вінниця 0:3 (16:25, 11:25, 13:25)

Барком-Кажани - Серце Поділля 2:3 (22:25, 25:16, 21:25, 25:16, 13:15)

Раніше, Хімік вийшов до наступного етапу Ліги чемпіонів.

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