Локомотив здолав Буревісник. Результати перших матчів 2 спареного туру Суперліги

МХП-Вінниця і Серце Поділля без очкових втрат

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого спареного туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.

Окрасою туру звісно став матч Барком-Кажани - Серце Поділля, переможець якого визначався у п’ятій партії. Перемогу здобули гості. В інших трьох матчах напруженої боротьби не вийшло; лише Буревісник зміг одну партію виграти.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.

Чоловіки

2 тур, перші матчі, 18 жовтня

Локомотив - Буревісник 3:1 (25:21, 20:25, 25:22, 25:20)

Житичі Житомир - Юракадемія 3:0 (25:16, 25:17, 25:16)

Новатор - МХП-Вінниця 0:3 (16:25, 11:25, 13:25)

Барком-Кажани - Серце Поділля 2:3 (22:25, 25:16, 21:25, 25:16, 13:15)

Раніше, Хімік вийшов до наступного етапу Ліги чемпіонів.