Українка Семенова не пройшла кваліфікацію у метанні диска

Джерело - Чемпіон.
Українка Наталія Семенова не вийшла до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики у метанні диска.
У кваліфікації Наталія показала результат 54,68 метри, який не дозволив розраховувати на 12-кращих у цих змаганнях. Вона посіла 25-е місце у кваліфікації.
З трьох спроб дві було зараховано - у першій спробі було 54,68, у третій - 54,57.
У Досі триває чемпіонат світу з легкої атлетики.
Раніше, Рижикова виграла забіг на чемпіонаті світу.
Нагадаємо, Бондаренко знявся з чемпіонату світу.