Українка Семенова не пройшла кваліфікацію у метанні диска

Показала результат 54,68 метри

Джерело - Чемпіон.

Українка Наталія Семенова не вийшла до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики у метанні диска.

У кваліфікації Наталія показала результат 54,68 метри, який не дозволив розраховувати на 12-кращих у цих змаганнях. Вона посіла 25-е місце у кваліфікації.

З трьох спроб дві було зараховано - у першій спробі було 54,68, у третій - 54,57.

У Досі триває чемпіонат світу з легкої атлетики.

Раніше, Рижикова виграла забіг на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Бондаренко знявся з чемпіонату світу.