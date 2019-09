Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пуар'є на UFC 242 в Абу-Дабі. Бій тривав 3 раунду і закінчився перемогою Нурмагомедова задушливим прийомом в 3-му раунді.

