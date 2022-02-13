Джерело - Чемпіон.
Міжнародний олімпійський комітет готовий надати психологічну допомогу фігуристці ОКР Камілі Валієвій, допінг-тест якої дав позитивний результат.
Про це заявив голова пресслужби МОК
"Психологічна допомога завжди насамперед пропонується командою, але й у нас є свої заходи у цьому випадку і необхідний персонал. Ми готові надати психологічну допомогу Валієвій, але насамперед це обов'язок команди - стежити за станом своїх спортсменів", - зазначив Адамс.
IOC spox Mark Adams on how Kamila Valieva, 15, is being supported— James Toney (@jtoneysbeat) February 13, 2022
"Mental support is always firstly offered by the team and we have measures in place & safeguarding officers. The support is there but the first obligation is for the team to look after athletes."#FigureSkating
Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої. Спортивний арбітражний суд (CAS) допінг-справу фігуристки ОКР Каміли Валієвої розгляне 13 лютого.