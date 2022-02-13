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МОК готовий надати Валієвій психологічну допомогу

Сьогодні 09:48 230 0
Організація турбується про стан спортсменки
МОК готовий надати Валієвій психологічну допомогу
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет готовий надати психологічну допомогу фігуристці ОКР Камілі Валієвій, допінг-тест якої дав позитивний результат. 

Про це заявив голова пресслужби МОК

"Психологічна допомога завжди насамперед пропонується командою, але й у нас є свої заходи у цьому випадку і необхідний персонал. Ми готові надати психологічну допомогу Валієвій, але насамперед це обов'язок команди - стежити за станом своїх спортсменів", - зазначив Адамс.

Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої. Спортивний арбітражний суд (CAS) допінг-справу фігуристки ОКР Каміли Валієвої розгляне 13 лютого.

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