Міжнародний олімпійський комітет готовий надати психологічну допомогу фігуристці ОКР Камілі Валієвій, допінг-тест якої дав позитивний результат.

Про це заявив голова пресслужби МОК

"Психологічна допомога завжди насамперед пропонується командою, але й у нас є свої заходи у цьому випадку і необхідний персонал. Ми готові надати психологічну допомогу Валієвій, але насамперед це обов'язок команди - стежити за станом своїх спортсменів", - зазначив Адамс.