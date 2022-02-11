Дата та час винесення вердикту будуть оголошені додатково

Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

Про це повідомляє пресслужба CAS.

Вказано, що виїзна палата суду зареєструвала дві апеляції, але їх буде об'єднано в одну справу. Заявки надійшли у п'ятницю, 11 лютого, о 20.45 та 22.00 за пекінським часом відповідно.

Найближчим часом буде призначено колегію арбітрів, яка ухвалить рішення у цій справі. Дата та час винесення вердикту будуть оголошені додатково.

Раніше стало відомо, що МОК скористається своїм правом подати апеляцію в CAS і не чекатиме на обґрунтоване рішення РУСАДА, оскільки рішення необхідне до наступного змагання, в якому має взяти участь Валієва, допінг-проба якої виявилася позитивною.

Нагадаємо, Валієва хоче виступити у жіночому одиночному катанні 15 лютого.