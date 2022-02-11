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CAS зареєстрував апеляції МОК та ВАДА з антидопінгової справи фігуристки Валієвої

Сьогодні 20:08 122 0
Дата та час винесення вердикту будуть оголошені додатково
CAS зареєстрував апеляції МОК та ВАДА з антидопінгової справи фігуристки Валієвої
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - sport-express.ru.

Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

Про це повідомляє пресслужба CAS.

Вказано, що виїзна палата суду зареєструвала дві апеляції, але їх буде об'єднано в одну справу. Заявки надійшли у п'ятницю, 11 лютого, о 20.45 та 22.00 за пекінським часом відповідно.

Найближчим часом буде призначено колегію арбітрів, яка ухвалить рішення у цій справі. Дата та час винесення вердикту будуть оголошені додатково.

Раніше стало відомо, що МОК скористається своїм правом подати апеляцію в CAS і не чекатиме на обґрунтоване рішення РУСАДА, оскільки рішення необхідне до наступного змагання, в якому має взяти участь Валієва, допінг-проба якої виявилася позитивною.

Нагадаємо, Валієва хоче виступити у жіночому одиночному катанні 15 лютого.

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