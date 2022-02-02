Функціонер - про важливість здобуття медалей

Дуже патріотично, коли вся країна бачить, що в Токіо чи Пекіні підіймається наш стяг та грає наш гімн.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Чи погоджуюсь, що індустрія спорту в Україні загалом заточена на медалі як кінцевий показник успішності? Так, стовідсотково. Якщо мало медалей, то міністерство погано працює? Ні. Ви ж розумієте, спорту без перемог не буває. Потрібно, щоб була медаль. Потрібно, щоб вкладали кошти? Вони вкладаються. Державі потрібні медалі на міжнародній арені? Треба, щоб була медаль. Чи потрібні державі ці медалі настільки, щоб витрачати на це шалені кошти з бюджету? Це престиж країни. Ви бачили взагалі, скільки людей вболіває за наших спортсменів? Як вся країна об’єднується заради спортсменів? Так, матеріально вони для себе нічого не відчувають. Але ж ми славимо державу у світі - це перше. По-друге, ми звертаємо увагу людей на спорт, а це здоров’я. По-третє - це приклад для нашої молоді. Не сидіти в гаджетах і десь пити пиво, а займатися спортом. І хтось потім стає чемпіоном Олімпійських ігор. Це дуже патріотично, коли вся країна бачить, що в Токіо чи Пекіні підіймається наш стяг та грає наш гімн. Всі бачать, що Україна є у світі. Хтось захищає батьківщину на війні, а хтось - на спортивних змаганнях", - сказав Гутцайт.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.