Джерело - Суспільне спорт.

Українська біатлоністка Олена Білосюк не зможе взяти участь в кількох перших стартах на Олімпіаді-2022.

Про це повідомляє тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Боялися цього з першого дня. Пішов “ефект доміно”. Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними. Сьогодні перший спортсмен [отримав позитивний тест, - ред.] - Олена Білосюк. Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілим сезоном, щоб готуватися до Олімпіади. Сьогодні вночі була висока температура, зранку трішки краще, але позитивний тест. Треба зрозуміти, чи зможе повернутися в ритм. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів [чи встигне відновитися, - ред.]", - зазначив Урош Велепець.

Нагадаємо після прильоту в Пекін позитивний тест на коронавірус отримав Юрай Санітра - тренер чоловічої збірної України. Він двічі отримував позитивний тест, тож був поміщений на самоізоляцію. Санітра може повернутися до розташування збірної до початку Олімпіади