Рейзлін: Хочу піднятися на олімпійський п'єдестал разом з командою

36-річний український фехтувальник Ігор Рейзлін у матчі за третє місце на Олімпіаді в Токіо переміг італійця Андреа Сантареллі.

Бронзовий призер ОІ поділився емоціями після здобуття нагороди.

"Кожний спортсмен їде на змагання з бажанням здобути медаль. Але не скажу, що я очікував потрапити в четвірку і стати призером. Зараз не можу описати свої емоції, оскільки до кінця ще не усвідомлюю цього здобутку. Попереду командні змагання, і я дуже хочу завоювати ще одну медаль і допомогти нашим хлопцям піднятися на п’єдестал Олімпіади", - сказав.