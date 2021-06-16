 Фінляндія - Росія: онлайн-трансляція матчу в групі B. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Фінляндія - Росія: онлайн-трансляція матчу в групі B. LIVE

Сьогодні 01:04 473 0
Фінляндія - Росія: онлайн-трансляція матчу в групі B. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Збірна Росії в другому турі Євро-2020 у групі B зіграє в Санкт-Петербурзі зі збірно. Фінляндії. Матч відбудеться у середу, 16 червня, о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1/2. Також онлайн матч Фінляндія - Росія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому турі росіяни зазнали розгрому від бельгійців (3:0), а фіни несподівано перемогли данців (0:1).

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