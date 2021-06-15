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Фаворити чемпоінату Європи збірні Франції і Німеччини зіграють у першому турі групи F. Матч відбудеться у вівторок, 15 червня, о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Євро-2012 Франція - Німеччина дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.
В іншому поєдинку групи Португалія о 19:00 зіграє з Угорощиною.