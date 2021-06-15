Джерело - Чемпіон.

Фаворити чемпоінату Європи збірні Франції і Німеччини зіграють у першому турі групи F. Матч відбудеться у вівторок, 15 червня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Євро-2012 Франція - Німеччина дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В іншому поєдинку групи Португалія о 19:00 зіграє з Угорощиною.