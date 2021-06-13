Євро-2020. Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в стартовому поєдинку Євро-2020 зіграє проти одного із співгосподарів першості збірної Нідерландів. Гра відбудеться в неділю, 13 червня, на Арені Йогана Кройффа в Амстердамі. Початок о 22:00 за київським часом.

Нідерланди – Україна: анонс і прогноз матчу

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Україна та Футбол 1/2. Також онлайн матч Нідерланди - Україна наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Також на нашому сайті текстова трансляція гри та матч-центр.

В іншому матчі групи C зіграють Австрія та Північна Македонія. Гра наших суперників відбудеться також 13 червня о 19:00 за київським часом.