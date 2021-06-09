Євро-2020. Австрія - Пн. Македонія: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірні Австрії та Північної Македонії зіграють в першому турі в групі C на Євро-2020. Матч відбудеться в неділю, 13 червня, на Національному стадіоні в Бухаресті. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалів Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Австрія - Північна Македонія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В іншій грі квартету C збірна України зіграє проти збірної Нідерландів. підопічні Андрія Шевченка розпочнуть свій поєдинок о 22:00.