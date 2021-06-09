 Євро-2020. Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE

Сьогодні 01:27 1555 0
Євро-2020. Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Збірна України в стартовому поєдинку Євро-2020 зіграє проти одного із співгосподарів першості збірної Нідерландів. Гра відбудеться в неділю, 13 червня, на Арені Йогана Кройффа в Амстердамі. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Україна та Футбол 2. Також онлайн матч Нідерланди - Україна наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Також на нашому сайті текстова трансляція гри та матч-центр.

В іншому матчі групи C зіграють Австрія та Північна Македонія. Гра наших суперників відбудеться також 13 червня о 19:00 за київським часом.

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