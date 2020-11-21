Спеція - Аталанта: онлайн-трансляція 8 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта у 8 турі італійської Серії А зіграє на виїзді зі Спецією.

Матч відбудеться в суботу, 21 листопада, о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Спеція - Аталанта дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 7 турів Аталанта має в активі 13 очок і посідає 6 сходинку в турнірній таблиці. Спеція відстає на 6 очок і знаходиться на 13 місці. У 7 турі Аталанта зіграла внічию з Інтером (1:1), а Спеція на виїзді розгромила Беневенто (0:3).

Нагадаємо, бергамцям не допоможе Руслан Маліновський, у якого виявили коронавірус під час збіору в національній збірній.