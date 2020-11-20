 Ингулец - Динамо смотреть онлайн матч УПЛ 10-й тур 21.11.2020 - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець - Динамо: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 13:17 191 0
Інгулець - Динамо: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 10 турі Української прем'єр-ліги зіграє в гостях проти Інгульця.

Матч відбудеться в суботу, 21 листопада, на стадіоні Зірка в Кропивницькому. Початок о 14:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Інгулець - Динамо наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Київське Динамо лідирує в чемпіонаті, набравши 20 очок. У Шахтаря - 19 очок і 2 сходинка. Інгулець здобув 7 балів і посідає 11 місце в турнірній таблиці. Нагадаємо, в 9 турі Динамо вдома розгромно програло Шахтарю (0:3), а Інгулець зіграв унічию з Рухом (2:2).

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