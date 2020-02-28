Дніпро-1 – Динамо 3:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 у 20-му турі української Прем’єр ліги несподівано переміг київське Динамо.
45+5 хвилина. Відео голу Вербича
71 хвилина. Відео голу Супряги
82 хвилина. Відео голу Супряги
90 хвилина. Відео голу Супряги
СК Дніпро-1 – Динамо 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 45+5 Вербич, 1:1 – 71 Супряга, 2:1 – 82 Супряга, 3:1 - 90 Супряга
Дніпро-1: Валерій Юрчук, Володимир Адамюк, Максим Лопирьонок, Сергій Логінов, Володимир Польовий, Сергій Кравченко, Франциско Ді Франко, Юрій Вакулко, Олександр Назаренко (Папа Гуйє, 87), Олексій Чичиков (Владислав Супряга, 63), Олексій Хобленко (Владислав Шаповал, 78)
Динамо: Георгій Бущан, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзьора, Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв (Міккель Дуелунд, 84), Віталій Буяльський, Беньямін Вербич, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (Віктор Циганков, 77), Назарій Русин (Карлос де Пена, 77)
Попередження: Олександр Назаренко (34) - Володимир Шепелєв (59), Віталій Миколенко (86)
Вилучення: Віталій Буяльський (6, груба гра) - Володимир Польовий (71, груба гра)
Раніше, Кадар офіційно перейшов до китайського клубу.