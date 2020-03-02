УПЛ: як виглядає турнірна таблиця після 20-го туру

Джерело - Чемпіон.

У 20-му турі чемпіонату України Шахтар у гостях програв Ворсклі 0:1 та зазнав першої поразки у нинішньому чемпіонаті України. Динамо на виїзді поступилося Дніпру-1 1:3 та скотилося на третє місце. Киян випередила Зоря, яка перемогла Олімпік 1:0 та вийшла на другу позицію.

28.02.2020

Дніпро-1 3 : 1 Динамо

29.02.2020

Львів 1 : 1 Олександрія

Десна 4 : 0 Маріуполь

Колос 2 : 1 Карпати

01.03.2020

Зоря 1 : 0 Олімпік

Ворскла 1 : 0 Шахтар

У Шахтаря 53 очка, у Зорі – 40, Динамо має 39 пунктів.