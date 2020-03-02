УПЛ: як виглядає турнірна таблиця після 20-го туру

Джерело - Чемпіон.
У 20-му турі чемпіонату України Шахтар у гостях програв Ворсклі 0:1 та зазнав першої поразки у нинішньому чемпіонаті України. Динамо на виїзді поступилося Дніпру-1 1:3 та скотилося на третє місце. Киян випередила Зоря, яка перемогла Олімпік 1:0 та вийшла на другу позицію.
28.02.2020
Дніпро-13 : 1Динамо
29.02.2020
Львів1 : 1Олександрія
Десна4 : 0Маріуполь
Колос2 : 1Карпати
01.03.2020
Зоря1 : 0Олімпік
Ворскла1 : 0Шахтар
У Шахтаря 53 очка, у Зорі – 40, Динамо має 39 пунктів.
|1
|
Шахтар
|20
|53
|2
|
Зоря
|20
|40
|3
|
Динамо
|20
|39
|4
|
Десна
|20
|36
|5
|
Олександрія
|20
|34
|6
|
Колос
|20
|26
|7
|
Маріуполь
|20
|22
|8
|
Дніпро-1
|20
|22
|9
|
Львів
|20
|19
|10
|
Олімпік
|20
|18
|11
|
Ворскла
|20
|17
|12
|
Карпати
|20
|12