Шеффілд Венсдей - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубку Англії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті в матчі 1/8 фіналу Кубку Англії гостюватиме в Шеффілді, де зіграє проти легендарного Венсдей.

Матч відбудеться у середу, 4 березня, на стадіоні Гіллсборо.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Кубку Англії Шеффілд Венсдей - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті.

Містяни в 1/32 фіналу розгромили Порт Вейл (4:1), а в 1/16 не залишили шансів Фулгему (4:0). Сови в 1/31 мінімально переграли Брайтон (0:1), а в 1/16 перемогли КПР (1:2).

Нагадаємо, Шеффілд Венсдей є найстарішим професіональним клубом Англії, який було засновано в 1867 році. Наразі сови виступають у другому за силою дивізіоні Англії - Чемпіоншип.