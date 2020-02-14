Чемпіонат світу з біатлону 2020 в Антгольці: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У четвер, 13 лютого, змішаною естафетою, розпочинається чемпіонат світу з біатлону 2020 року.
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Господарем світової першості серед стріляючих лижників є італійський Антгольц.
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Телевізійна камера:
Стрільбище:
Передача естафети:
Нагадаємо, тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра вже визначився зі складом на змішану естафету. З повним складрм збірної України можна ознайомитись за посиланням.