Чемпіонат світу з біатлону 2020 в Антгольці: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 13 лютого, змішаною естафетою, розпочинається чемпіонат світу з біатлону 2020 року.

Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)

Господарем світової першості серед стріляючих лижників є італійський Антгольц.

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Телевізійна камера:

Стрільбище:

Передача естафети:

Нагадаємо, тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра вже визначився зі складом на змішану естафету. З повним складрм збірної України можна ознайомитись за посиланням.