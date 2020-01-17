Вотфорд - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем у 23 турі англійської Прем'єр-ліги на виїзді гратиме з Вотфордом.

Матч відбудеться 18 січня, на стадіоні Вікарідж Роуд.

Початок о 14:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч чемпіонату Англії Вотфорд - Тоттенгем наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Після 22 турів Тоттенгем знаходиться на 8 сходинці турнірної таблиці АПЛ, маючи в своєму доробку 30 очок. У Вотфорда 22 очки та 17 позиція.

У 21 турі Тоттенгем вдома програв Ліверпулю (0:1), а Вотфорд розгромив на виїзді Борнмут (0:3).