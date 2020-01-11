Ліверпуль мінімально переграв Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль на виїзді обіграв Тоттенгем (1:0) в матчі 22-го туру АПЛ.

Червоні вийшли вперед в кінцівці першого тайму. Точний удар на рахунку Роберто Фірміно. Після перерви командам не вдалося змінити рахунок на табло.

Ліверпуль набрав 61 очко і продовжує впевнено лідирувати в АПЛ. Червоні збільшили відрив від Лестера до 16 очок - Лисиці сьогодні програли Саутгемптону (1:2). Тоттенгем з 30 очками йде на 8-й позиції.

У наступному турі 19 січня Ліверпуль вдома прийматиме Манчестер Юнайтед. Тоттенгем 18 січня на виїзді зіграє проти Вотфорда.

Чемпіонат Англії - АПЛ

22 тур, 11 січня

Тоттенгем - Ліверпуль 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 37 Фірміно