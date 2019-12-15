Арсенал - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 17 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Арсенал прийматиме Манчестер Сіті в матчі 17 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 15 грудня, на Емірейтс Стедіум у Лондоні.

Початок о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Арсенал Лондон - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 16 турі містяни вдома програли Манчестер Юнайтед (1:2), а Арсенал здобув вольову перемогу над Вест Гемом (1:3).

У турнірній таблиці АПЛ сіті йде третім, здобувши 32 очки та відстаючи від лідера Ліверпуля на 17 пунктів. Гармаші на разі 9-ті з 22 очками.