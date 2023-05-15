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Збірна Канади зіграє зі Словаччиною, Швеція - з Фінляндією: розклад матчів ЧС-2023 на 15 травня

Сьогодні 07:22 251 0
Збірна Канади зіграє зі Словаччиною, Швеція - з Фінляндією: розклад матчів ЧС-2023 на 15 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться чотири матчі третього туру.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 15 травня:

  • 16:20. Група А. Німеччина - США. Пряма трансляція - XSport+.
  • 16:20. Група Б. Словаччина - Канада. Пряма трансляція - XSport.
  • 20:20. Група А. Фінляндія - Швеція. Пряма трансляція - XSport.
  • 20:20. Група Б. Чехія - Латвія. Пряма трансляція - XSport+.
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